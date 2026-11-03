Tuttu muoto, uusi tulkinta – Efva Attlingin korujen kiinnostavat yksityiskohdat

Kaupallinen yhteistyö: Pirkan Kello

Tututkin muodot voivat näyttää koruissa aivan uudenlaisilta. Lopputulokseen vaikuttaa esimerkiksi se, miten muotoja yhdistellään ja toistetaan, millaisia materiaaleja käytetään ja mihin yksityiskohtiin huomio kiinnittyy. Yksinkertaisestakin ideasta voi syntyä hyvin erilaisia koruja eri suunnittelijoiden käsissä.

Efva Attlingin mallistossa tästä löytyy monenlaisia esimerkkejä. Rengas, helmi tai jokin luonnosta poimittu muoto voi olla suunnittelun lähtökohta, ja muotoiluun liittyy usein monenlaista symboliikkaa. Messy Ringsissä erikokoiset renkaat liittyvät toisiinsa, Love Beadsissa pyöreä muoto toistuu metallisina helminä ja Roller Coasterissa kaareva metallirakenne yhdistyy helmiin. Moonwalkissa inspiraatio on puolestaan löytynyt kuun pinnasta ja sen kraattereista. Koruperheet näyttävät hyvin, kuinka erilaisiin lopputuloksiin tuttujen muotojen ja aiheiden kanssa voidaan päätyä.

Messy Rings -mallistossa renkaat saavat mennä sekaisin

Rengas on koruissa hyvin tuttu muoto, mutta Messy Rings -sarjassa on yhden selkeän renkaan sijaan useita. Renkaat liittyvät toisiinsa ja asettuvat lomittain, jolloin niiden muodostama rakenne näyttää tarkoituksella hieman sotkuiselta, kuten koruperheen nimikin sanoo. Yksittäinen muoto on yksinkertainen, mutta useamman renkaan yhdistäminen tekee lopputuloksesta aivan toisenlaisen. Messy Rings onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka selkeää perusmuotoa voidaan käyttää kiinnostavasti uudella tavalla.

Lomittaiset renkaat tekevät koruista kolmiulotteisia. Sen sijaan, että kaikki osat asettuisivat samalle tasolle, renkaat kulkevat toistensa päältä ja alta. Rakenteessa on ilmavuutta, sillä renkaiden väliin jää tyhjää tilaa, mutta samalla usean renkaan yhdistelmä tekee korusta näyttävämmän. Lopputulos näyttää runsaalta ilman, että koruihin tarvitaan paljon erilaisia elementtejä. Niiden ilme rakentuu saman muodon toistamisesta.

Sama idea toimii erilaisissa koruissa. Messy-sarjassa toisiinsa liittyvien renkaiden muodostamaa rakennetta on käytetty esimerkiksi kaulakoruissa, rannekoruissa ja korvakoruissa.

Love Beads tulkitsee helmet uudella tavalla