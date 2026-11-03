Tuttu muoto, uusi tulkinta – Efva Attlingin korujen kiinnostavat yksityiskohdat

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Tututkin muodot voivat näyttää koruissa aivan uudenlaisilta. Lopputulokseen vaikuttaa esimerkiksi se, miten muotoja yhdistellään ja toistetaan, millaisia materiaaleja käytetään ja mihin yksityiskohtiin huomio kiinnittyy. Yksinkertaisestakin ideasta voi syntyä hyvin erilaisia koruja eri suunnittelijoiden käsissä.
Efva Attlingin mallistossa tästä löytyy monenlaisia esimerkkejä. Rengas, helmi tai jokin luonnosta poimittu muoto voi olla suunnittelun lähtökohta, ja muotoiluun liittyy usein monenlaista symboliikkaa. Messy Ringsissä erikokoiset renkaat liittyvät toisiinsa, Love Beadsissa pyöreä muoto toistuu metallisina helminä ja Roller Coasterissa kaareva metallirakenne yhdistyy helmiin. Moonwalkissa inspiraatio on puolestaan löytynyt kuun pinnasta ja sen kraattereista. Koruperheet näyttävät hyvin, kuinka erilaisiin lopputuloksiin tuttujen muotojen ja aiheiden kanssa voidaan päätyä.
Messy Rings -mallistossa renkaat saavat mennä sekaisin
Rengas on koruissa hyvin tuttu muoto, mutta Messy Rings -sarjassa on yhden selkeän renkaan sijaan useita. Renkaat liittyvät toisiinsa ja asettuvat lomittain, jolloin niiden muodostama rakenne näyttää tarkoituksella hieman sotkuiselta, kuten koruperheen nimikin sanoo. Yksittäinen muoto on yksinkertainen, mutta useamman renkaan yhdistäminen tekee lopputuloksesta aivan toisenlaisen. Messy Rings onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka selkeää perusmuotoa voidaan käyttää kiinnostavasti uudella tavalla.
Lomittaiset renkaat tekevät koruista kolmiulotteisia. Sen sijaan, että kaikki osat asettuisivat samalle tasolle, renkaat kulkevat toistensa päältä ja alta. Rakenteessa on ilmavuutta, sillä renkaiden väliin jää tyhjää tilaa, mutta samalla usean renkaan yhdistelmä tekee korusta näyttävämmän. Lopputulos näyttää runsaalta ilman, että koruihin tarvitaan paljon erilaisia elementtejä. Niiden ilme rakentuu saman muodon toistamisesta.
Sama idea toimii erilaisissa koruissa. Messy-sarjassa toisiinsa liittyvien renkaiden muodostamaa rakennetta on käytetty esimerkiksi kaulakoruissa, rannekoruissa ja korvakoruissa.
Love Beads tulkitsee helmet uudella tavalla
Helmi on perinteinen elementti koruissa, mutta Love Beads -mallistossa helmimäinen muoto toteutetaan hopeasta. Korujen pyöreät osat muistuttavat helmiä, mutta kiiltävä metallipinta muuttaa niiden ilmeen aivan toisenlaiseksi. Efva Attling on kuvannut niitä rakkauden helmiksi, mikä näkyy tietysti myös koruperheen nimessä.
Love Beadsissa onkin jotain samaan aikaan tuttua ja hieman yllättävää. Pyöreät muodot tuovat mieleen klassiset helmet, mutta lähempää katsottuna vaikutelma muuttuu. Pehmeästi hohtavien helmien sijaan koruissa on kiiltävää metallia, ja ilme on sen ansiosta selkeämpi ja modernimpi. Monissa sarjan koruissa on myös korukiviä, kuten topaaseja tai ruusukvartseja, jotka tuovat kiiltävän hopean rinnalle väriä.
Little Roller Coaster tuo klassiset helmet osaksi leikkisää muotoa
Little Roller Coasterissa klassiset helmet yhdistyvät kiiltävään, kaarevaksi muotoiltuun metalliin. Kolme helmeä asettuvat kaareen sen sijaan, että ne muodostaisivat perinteisen helminauhan tapaan suoran rivin. Katse kulkee korun muotoa pitkin helmestä toiseen, ja kiiltävän metallin rinnalla helmien pehmeä hohde erottuu kauniisti. Kaareva muoto tekee kokonaisuudesta rennomman ja leikkisämmän ja antaa klassisille helmille uudenlaisen ilmeen.
Malliston nimi viittaa elämän vuoristorataan. Helmet kulkevat siinä symbolisesti mukana matkan eri vaiheissa. Ajatus jää koruun kiinnostavaksi symboliikaksi, sillä Little Roller Coaster on kaunis koru sellaisenaankin, ilman tarinaa. Perinteisten helmien ja metallin yhdistelmä on jo itsessään kiinnostava ja hieman tavallisesta poikkeava.
Moonwalk on saanut inspiraationsa kuusta
Moonwalk-malliston idea on tullut kuusta, sen virtaavasta maisemasta ja kraattereista. Aivan kuin kuun pinta, myöskään korujen pinta ei ole täysin sileä ja säännöllinen, vaan huomio kiinnittyy vaihtelevaan pintaan ja pehmeisiin muotoihin. Lisäksi mallisto muistuttaa, että ihmisen tekemä kuumatka osoittaa, että mikään ei ole mahdotonta.
Epätasainen pinta tekee metallista elävän näköisen. Valo osuu kohoumiin ja painanteisiin eri tavoin kuin täysin sileään koruun. Pinnan yksityiskohdat tulevatkin esiin hieman eri tavoin eri kulmista katsottuna. Koruperheen ilme ei perustu kiviin tai muihin erillisiin koristeisiin, vaan huomio on itse metallissa ja sen muotoilussa.
Efva Attlingin koruissa on sanomaa
Monien Efva Attlingin korujen taustalla on ajatus, tarina tai viesti, joka kertoo ympäröivästä maailmasta. Joskus sanoma näkyy korussa suoraan tekstinä, toisinaan se löytyy korun nimestä tai muotoilun taustalla olevasta ideasta.
Tässäkin artikkelissa esitellyissä koruperheissä ulkonäkö ja taustalla oleva ajatus kulkevat rinnakkain. Love Beadsissa nimi viittaa rakkauteen, Roller Coasterissa elämän vuoristorataan ja Moonwalkissa kuumatkaan sekä ajatukseen mahdottomalta tuntuvan saavuttamisesta. Korun taustatarinaa ei kuitenkaan tarvitse tuntea voidakseen pitää korusta. Toiselle juuri tarina tekee korusta tärkeän, toinen taas valitsee saman korun vain sen muodon ja yksityiskohtien perusteella.
Pirkan Kellon Efva Attling -valikoimasta löytyy erilaisia sormuksia, korvakoruja sekä kaula- ja rannekoruja. Omaa suosikkia voi etsiä esimerkiksi materiaalin, korun koon tai muotokielen perusteella. Valikoimassa on sekä selkeitä ja pelkistettyjä koruja että runsaampia malleja. Mallistoon voi tutustua Pirkan Kellon verkkokaupassa sekä Tampereen myymälässä.