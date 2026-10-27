Baiobay-tuotteet hoitavat ihoa päästä varpaisiin – ranskalaista luonnonkosmetiikkaa koko keholle

Kaupallinen yhteistyö: Twistbe

Vartalon iho tarvitsee hoitoa ympäri vuoden. Hyvän ihonhoidon perustana ovat hellävarainen pesu ja riittävä kosteutus, joiden lisäksi ihoa voi kuoria tarpeen mukaan. Säännöllinen hoito auttaa pitämään ihon pehmeänä ja ehkäisemään kuivuutta, karheutta ja kiristävää tunnetta.

Ranskalaisen luonnonkosmetiikkasarja Baiobayn valikoimasta löytyy tuotteita kasvojen ja huulten lisäksi vartalon puhdistukseen, kuorintaan ja kosteutukseen sekä monikäyttöinen kookosöljy, jota voi käyttää myös hiustenhoidossa. Tuotteita yhdistävät luonnolliset raaka-aineet, miellyttävä koostumus ja kookos, joka on yksi Baiobayn tunnusmerkeistä.

Baiobayn tarina alkoi halusta tehdä luonnonkosmetiikasta nautinnollisempaa

Baiobay syntyi Ranskassa perustajansa Margaux’n omien kokemuksien pohjalta. Siirtyessään käyttämään luonnonkosmetiikkaa hän huomasi, etteivät tuotteiden koostumukset, tuoksut, pakkaukset ja raaka-ainevalinnat aina vastanneet hänen odotuksiaan. Hän kaipasi laadukasta luonnonkosmetiikkaa, jonka käyttäminen on nautinnollista. Tästä ajatuksesta syntyi Baiobay.

Nykyään Baiobayn tarina jatkuu suomalaisissa käsissä. Vuosien yhteistyön jälkeen sarja siirtyi Twistben omistajille Kati Partaselle ja Veera Brücklerille, jotka ovat myös LYOS – Love Your Own Skin -kosmetiikkasarjan perustajia. Baiobayn alkuperäinen ajatus on säilynyt ennallaan. Tuotteet ovat vegaanista ja sertifioitua luonnonkosmetiikkaa, jossa huomiota kiinnitetään sekä raaka-aineisiin että käyttökokemukseen. Sarjan tunnusraaka-aineita ovat luomukookosöljy ja kookosvesi, ja kookos tulee esiin myös tuotteiden trooppisessa tuoksumaailmassa.

Kookosöljy sopii iholle ja hiuksiin

Kookos on yksi Baiobayn tunnusraaka-aineista, ja yksinkertaisimmillaan se löytyy sarjan Organic Coconut Oil -tuotteesta. Kyseessä on 100-prosenttinen kylmäpuristettu kookosöljy, jota voi käyttää erittäin monipuolisesti koko keholla. Kookosöljy sopii niin kasvoille, vartalolle kuin päänahalle ja hiuksillekin, minkä lisäksi sitä voi käyttää vaikkapa kylpyöljynä.

Öljyä ei ole deodorisoitu, joten siinä on jäljellä mieto kookoksen tuoksu. Tuote on pakattu purkin sijaan tuubiin, josta tarvittavan määrän saa annosteltua helposti ilman, että öljyä tarvitsee ottaa pakkauksesta sormin. Baiobayn kookosöljy sopii kaikenikäisille ihmisille ihonhoitoon, ja sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi koiran turkille.

Kuorinta ja naamio täydentävät kasvojen ihonhoitoa

Kasvojen ihonhoidon perusta rakentuu päivittäisestä puhdistuksesta ja kosteutuksesta, mutta niiden rinnalla ihoa voi hoitaa tarpeen mukaan esimerkiksi kuorintavoiteella tai naamioilla. Kuorinnan tehtävänä on irrottaa ihon pinnalta kuollutta ihosolukkoa ja kirkastaa ihon pintaa. Kasvoille kannattaa valita hellävarainen kuorintatuote, joka kuorii ihoa hellävaraisesti kuivattamatta sitä.

Baiobay Face & Lips Exfoliating Scrub on kasvoille ja huulille tarkoitettu kuorintavoide, jossa kuorivana raaka-aineena toimii hienojakoinen bambujauhe. Koostumuksessa on lisäksi muun muassa kookos- ja auringonkukansiemenöljyä, glyseriiniä ja aloa veraa, jotka ravitsevat ja kosteuttavat ihoa. Kuorintavoide auttaa tekemään ihosta sileämmän ja pehmeämmän tuntuisen, ja sitä voi käyttää kasvojen lisäksi kuivien ja karheiden huulten kuorintaan. Voidetta hierotaan kostealle iholle kevyin pyörivin liikkein ja huuhdellaan lopuksi vedellä. Kuorintaa suositellaan kasvojen iholle enintään kerran viikossa.

Huulten hoitoa voi jatkaa kuorinnan jälkeen kosteuttavalla huulivoiteella. Baiobay Lip Balm sisältää muun muassa sheavoita, kookosöljyä, skvaleenia ja E-vitamiinia, jotka pehmentävät ja hoitavat huulten ihoa. Voide ravitsee ja tukee huulten suojakerroksen luontaista toimintaa. Se vähentää kosteuden haihtumista ja suojaa huulia myös ulkoisilta ärsykkeiltä, kuten pakkaselta ja kuivalta sisäilmalta.

Kasvojen ihoa voi hoitaa myös erilaisilla naamioilla. Jos iho rasvoittuu tai ihohuokoset tukkeutuvat helposti, puhdistava naamio voi auttaa. Baiobay Purifying Mask on savipohjainen syväpuhdistava kasvonaamio, joka imee iholta ylimääräistä talia ja auttaa irrottamaan epäpuhtauksia. Naamio on suunniteltu erityisesti rasvoittuvalle ja epäpuhtauksiin taipuvaiselle iholle. Naamio ei kuivu iholle täysin kovaksi, eikä se siten kiristä ihoa samalla tavalla kuin monet muut savinaamiot. Kuivalla tai sekaiholla naamion voi levittää koko kasvojen sijaan vain niille alueille, joilla iho rasvoittuu herkimmin.

Vartalon ihonhoito alkaa jo pesusta

Kun kyse on vartalon ihon kosteuttamisesta, puhutaan yleensä voiteista, mutta oikeastaan ihonhoito alkaa jo suihkussa. Hyvä suihkusaippua poistaa iholta hien ja lian jättämättä ihoa kuivan tai kiristävän tuntuiseksi. Baiobay Body Wash on sulfaatiton suihkusaippua, joka sisältää muun muassa kosteuttavaa glyseriiniä ja aloe veraa. Se pesee ihon hellävaraisesti poistamatta sen omaa kosteussuojaa ja sopii siksi myös atooppiselle iholle. Koostumus on 100-prosenttisesti luonnollinen ja biohajoava, joten se on fiksu valinta sekä ihon että ympäristön kannalta.

Päivittäisen pesun lisäksi vartalon ihoa voi kuoria tarpeen mukaan. Kuorinta auttaa poistamaan kuollutta ihosolukkoa ja saa ihon tuntumaan sileämmältä. Vartalon ihon voi kuoria noin kerran viikossa, ja kuivalle tai herkälle iholle voi riittää kuorinta kerran kahdessa viikossa. Sopiva kuorintaväli riippuu ihotyypistä. Kuorinnan jälkeen ihon pitäisi tuntua pehmeältä ja sileältä, ei kiristävältä tai ärtyneeltä.

Baiobay Body Scrub on vartalolle tarkoitettu kuorintavoide, jossa kuorivina raaka-aineina toimivat hienojakoinen perliitti ja kookoksen kuorijauhe. Täyteläinen koostumus pysyy iholla hieromisen aikana, ja tuotetta voi käyttää koko vartalolle tai keskittyä erityisesti karheisiin ihoalueisiin. Kuorinnan jälkeen iho huuhdellaan ja viimeistellään kosteuttavalla vartalovoiteella tai -öljyllä. Baiobay Body Scrub voitti ENBA Excellence Award 2025 -palkinnon erinomaisesta koostumuksestaan ja poikkeuksellisista tuloksistaan.

Kosteutus pitää ihon pehmeänä

Vartalon iho voi kaivata kosteutusta ympäri vuoden. Talvella pakkanen ja kuiva sisäilma voivat lisätä ihon kuivuutta, kun taas kesällä iho altistuu auringolle ja esimerkiksi uiminen voi saada sen tuntumaan tavallista kuivemmalta. Myös tiheä peseminen voi lisätä kuivuuden tunnetta. Vartalovoiteen säännöllinen käyttö auttaa ylläpitämään ihon kosteustasapainoa sekä pitämään ihon pehmeänä ja joustavan tuntuisena.

Baiobay Hydrating Body Cream on kosteuttava vartalovoide, joka sisältää muun muassa aloe veraa ja kookosöljyä. Voide kosteuttaa ja pehmentää ihoa, mutta sen koostumus on kevyt ja nopeasti imeytyvä. Se ei jätä voimakkaan rasvaista tai tahmeaa tunnetta. Tämä tekee siitä käytännöllisen myös päivittäisessä vartalonhoidossa.

Vartalovoidetta kannattaa levittää esimerkiksi suihkun jälkeen puhtaalle iholle. Baiobayn voidetta voi käyttää myös sheivauksen jälkeen sekä auringolle altistuneen ihon hoitoon. Jos iho on hyvin kuiva ja kaipaa tavallista enemmän hoitavuutta, voiteen lisäksi käyttöön voi ottaa myös vartaloöljyn. Voide tuo iholle kosteuttavia ainesosia, kun taas öljy auttaa vähentämään kosteuden haihtumista.