Taitoluistelun voi aloittaa aikuisenakin – vinkit uuden harrastuksen aloittamiseen

Kaupallinen yhteistyö: Golden Skate Oy

Taitoluistelu mielletään helposti lajiksi, joka aloitetaan jo lapsena. Lajin harrastamisen voi kuitenkin aloittaa myös aikuisena. Aikuisluistelu sopii sekä aloittelijoille että aiemmin luistelleille. Myös lapsuudessa tai nuoruudessa harrastetun taitoluistelun pariin voi palata pitkänkin tauon jälkeen.

Aikuisena aloittavan ei tarvitse tähdätä kilpailuihin tai vaikeisiin hyppyihin. Harrastuksen tavoitteet voivat olla kaikilla yksilölliset: yksi haluaa oppia luistelun perustekniikoita, toinen opetella taitoluistelun liikkeitä ja kolmas löytää uuden mukavan kuntoilutavan. Harjoittelussa voidaan edetä harrastajan omista lähtökohdista ja opetella uusia taitoja vähitellen.

Sopivilla varusteilla on merkitystä myös harrastuksen alussa. Aikuisluistelijan taitoluistinten valinnassa huomioidaan paitsi taitotaso myös luistelijan koko ja voimatasot sekä jalan muoto. Tampereella luistinten valintaan saa apua taitoluistelun erikoisliike Golden Skatesta, jonka myymälä sijaitsee Hakametsässä.

Taitoluisteluharrastusta aloittavan on hyvä huomata, että tavalliset marketista ostettavat kaunoluistimet ja varsinaiset taitoluistimet ovat eri asia. Vaikka ne näyttävät ulospäin melko samanlaisilta, ne on tarkoitettu erilaiseen käyttöön. Taitoluistinten kenkä ja terä on suunniteltu nimenomaan taitoluistelun liikkeiden harjoitteluun, kaunoluistimet puolestaan on tarkoitettu vapaa-ajan luisteluun. Jos tarkoituksena on opetella taitoluistelun tekniikkaa, harrastukseen kannattaa valita heti varsinaiset taitoluistimet.

Aikuisluistelussa lähdetään omalta taitotasolta

Taitoluistelu on monipuolinen laji, joka kehittää tasapainoa, koordinaatiota, liikkuvuutta sekä lihaskuntoa. Harrastusta aloittavan ei tarvitse osata valmiiksi näyttäviä temppuja, vaan harjoitteleminen aloitetaan omalta taitotasolta. Monilla paikkakunnilla aikuisluistelua järjestetään tasoryhmissä, joten sopiva vaihtoehto voi löytyä niin ensimmäistä kertaa taitoluistelua kokeilevalle kuin jo pidemmälle edenneelle harrastajalle.

Aluksi on tärkeää saada varmuutta jäällä liikkumiseen sekä oppia hallitsemaan luistimia. Harjoituksissa voidaan keskittyä esimerkiksi perusluisteluun, liukuihin, kaariin ja sirklaukseen. Edistyneemmät luistelijat voivat harjoitella myös eritasoisia hyppyjä ja piruetteja. Harrastaja voi siirtyä halutessaan myös kilpailevien aikuisten ryhmään.

Aikuisluistelussa lähtötasot ovat hyvin erilaiset. Joku on luistellut viimeksi kouluaikoina, toinen käy talvella ulkojäillä ja kolmas on harrastanut taitoluistelua nuorempana. Siksi omaa lähtötilannetta ei kannata verrata muihin. Tärkeintä on löytää omalle tasolle sopiva ryhmä ja edetä harjoittelussa omaan tahtiin. Aikuisluistelua voi harrastaa hyvin erilaisin tavoittein. Taitojen kehittyessä osa haluaa harjoitella yhä vaativampia liikkeitä ja mahdollisesti kilpaillakin, kun taas toiselle luistelu on ennen kaikkea mielekäs liikuntaharrastus.

Luistelu kehittää tasapainoa ja kehonhallintaa

Jäällä liikkuminen haastaa kehoa eri tavalla kuin moni muu liikuntamuoto. Luistellessa tarvitaan hyvää tasapainoa ja kehonhallintaa. Liikkeissä yhdistyvät jalkojen työskentely, keskivartalon hallinta ja koordinaatio. Taito karttuu vähitellen. Kun perusliikkeet ovat hallinnassa, harjoittelua voi viedä kohti vaativampia liikkeitä omaan tahtiin.

Uuden lajin opetteleminen on kiinnostavaa juuri siksi, että kehityksen huomaa konkreettisesti. Aluksi haastavalta tuntuva liike muuttuu harjoittelun myötä varmemmaksi, ja jäällä pystyy vähitellen keskittymään uusien asioiden opetteluun sen sijaan, että energia kuluisi perusasioiden miettimiseen. Säännöllinen harjoittelu vahvistaa lihaskuntoa, etenkin jalkojen ja keskivartalon alueella.

Luistimen valinta on tärkeää

Taitoluistimet ovat luistelijan tärkein työväline. Siksi niiden valintaan kannattaa panostaa. Liian pehmeä ja väärän mallinen luistin voi aiheuttaa muun muassa jalkakipua ja hiertymiä, nilkan väsymistä, tasapaino-ongelmia, epämukavuutta sekä hitaampaa kehitystä harjoittelussa.

Aikuisluistelijan koko ja voimatasot asettavat luistimelle erilaisia vaatimuksia kuin lapselle, minkä vuoksi kaikkein pehmeimmät aloittelijaluistimet eivät yleensä ole paras valinta. Liian pehmeä luistin ei tarjoa riittävästi tukea, mikä voi vaikeuttaa jalan ja nilkan hallintaa luistelun aikana. Myös luistinkengän sopiva koko on erittäin tärkeää, sillä väärän kokoiset luistimet voivat aiheuttaa kipua. Lue lisää aikuisten taitoluistinten valinnasta.

Luistimen istuvuus on tärkeää etenkin aikuisilla, kun jalat ovat muovautuneet yksilöllisesti. Luistimen täytyy tukea jalkaa ja pitää kantapää hyvin paikallaan. Samalla sen tulee tarjota riittävästi tilaa varpaille ja tuntua tasaisen tukevalta ilman puristavia kohtia. Liian suuri luistin heikentää tuntumaa ja voi aiheuttaa hiertymiä. Liian pieni tai kapea taas voi aiheuttaa kipua ja puutumista.

Moni asiakas yllättyy siitä, miten paljon valmistajien mallit ja lestit eroavat toisistaan. Oikean mallin löytäminen vaatiikin usein monien eri vaihtoehtojen sovittamista. Siksi helpoin keino löytää taitoluistimet on tulla myymälään sovittamaan niitä ammattilaisen opastuksella. Tarvittaessa myymälään voidaan tilata luistimia eri lestillä, jos varastosta ei löydy sillä hetkellä sopivaa.

Luistinkenkää voidaan myös muokata jalan mukaan

Aikuisella voi olla jalassa kohtia, jotka tekevät luistinten sovittamisesta tavallista haastavampaa. Esimerkiksi leveä päkiä tai vaivaisenluu voivat aiheuttaa epämukavuutta, vaikka luistin olisi muuten kooltaan ja malliltaan sopiva.

Tällaisissa tilanteissa luistinkenkää muokataan paremmin käyttäjän jalkaan sopivaksi. Golden Skate tekee esimerkiksi lestin levityksiä ja luistimen venytyksiä, joiden avulla kengän istuvuutta hienosäädetään. Venytyksillä saadaan lisää käyttömukavuutta ilman, että luistimen tuki kärsii. Tarvittaessa voidaan arvioida myös pohjallisten ja erilaisten tuentojen tarvetta.

Uudet taitoluistimet tarvitsevat teroituksen

Uusien taitoluistinten terät kannattaa teroittaa ennen ensimmäistä käyttökertaa. Uuden terän tehdasteroitus ei yleensä ole sellaisenaan valmis käyttöön, vaan siihen täytyy tehdä käyttäjälle sopiva teroitus. Oikein teroitettu terä pitää hyvin ja auttaa hallitsemaan luistinta kaarissa, jarrutuksissa ja muissa liikkeissä.

Teroitusta tarvitaan myös myöhemmin säännöllisesti, sillä terä tylsyy käytössä. Teroitusväli riippuu harjoittelun määrästä ja jääolosuhteista, joten kaikille luistelijoille sopivaa yhtä teroitusväliä ei ole. Jos terän pito heikkenee tai luistin alkaa luistaa sivusuunnassa tavallista herkemmin, voi olla aika tarkistaa teroitus.

Taitoluistinten terät kannattaa antaa teroitettavaksi taitoluistimiin perehtyneelle ammattilaiselle. Golden Skate teroittaa taitoluistimia Tampereen myymälässään. Luistimet voi tuoda teroitettavaksi myymälään, ja terät voi lähettää teroitettavaksi myös postitse.

Taitoluistimet kannattaa valita asiantuntijan kanssa

Luisteluharrastusta aloittelevan ei tarvitse itse tietää, kuinka jäykkä luistimen pitäisi olla tai minkä valmistajan lesti sopii parhaiten omalle jalalle. Sopivaa vaihtoehtoa kannattaa etsiä yhdessä ammattilaisen kanssa. Jalat mitataan ja asiakas pääsee sovittamaan erilaisia malleja.

Golden Skate on taitoluistelun erikoisliike, jonka myymälä sijaitsee Tampereen Hakametsässä. Myymälässä saa apua sopivien taitoluistinten valintaan ja sovitukseen. Tarvittaessa luistinkenkien istuvuutta voidaan muokata, ja samasta paikasta saa myös taitoluistinten teroitus- ja huoltopalveluita.

Taitoluistelun aloittamiseen ei vaadita aikaisempaa lajitaustaa. Aikuisenakin voi lähteä jäälle ensimmäistä kertaa, opetella taitoluistelun perusteita tai palata vanhan harrastuksen pariin. Kun harjoittelu aloitetaan omalta tasolta ja jalassa ovat käyttäjälle sopivat luistimet, huomion voi suunnata olennaisimpaan eli jäällä liikkumiseen ja uusien taitojen oppimiseen.