Tissot PRX – moderni vintagekello, joka kestää arjen ja näyttää hyvältä vielä vuosienkin päästä

Jos olet joskus selannut kelloja sillä ajatuksella, että “haluaisin yhden hyvän kellon, mutta en jaksa arpoa loputtomiin”, Tissot PRX osuu usein tutkaan. Tissotin retrohenkisessä kellossa on samaa ideaa kuin farkuissa. Perusmuoto toimii vuodesta toiseen ja sopii sekä siistiin että rentoon tyyliin. Vintage-tyylinen ulkonäkö on muutakin kuin pelkkää retrofiilistä, koska PRX:n käytettävyys on selvästi tätä päivää.

Tissot PRX:n muotokieli syntyy 70-luvun integroidun rannekkeen ja kulmikkaan kuoren perinteestä ja ammentaa rehellisesti nostalgiasta. Nykyinen mallisto on muutakin kuin pelkkä tyylivalinta. Kokoja ja koneistoja löytyy eri tarpeisiin, ja samasta siluetista saa yllättävän erilaisen fiiliksen materiaalin ja taulun kautta. Valinta helpottuu, kun vaihtoehdot pysyvät yhden selkeän perheen sisällä. Etenkin silloin kun ajatuksena on löytää malli, joka päätyy ranteeseen, ei laatikon pohjalle.

Miksi PRX tuntuu niin helpolta valinnalta

Moni kello loksahtaa vahvasti joko pukupuolelle tai sporttisemmaksi arkilaitteeksi. PRX onnistuu liikkumaan siinä välissä ilman, että kokonaisuus näyttää kompromissilta. Kulmikas kuori tuo ryhtiä, integroitu ranneke tuo kelloon yhtenäisen ja viimeistellyn fiiliksen. Kellon profiili istuu monessa versiossa ranteeseen yllättävän matalana, mikä tuo käyttömukavuutta. Lopputulos näyttää harkitulta myös arkisessa asukokonaisuudessa, mutta on tyylikäs myös muodollisemmissa ympyröissä puvun kanssa.

Hinta–laatu-suhde selittää myös Tissot PRX -malliston suosiota. Viimeistelyssä näkyy harjattujen ja kiillotettujen pintojen kontrasti ja ranneke istuu kuin muutamaa kertaluokkaa kallimmassa kellossa. Kun kello tuntuu valmiilta jo suoraan paketista, se ei muutu “projektiksi”, jossa pitää etsiä uutta ranneketta tai säätää kokonaisuutta kohdalleen. Tuollainen huolettomuus on yllättävän iso syy siihen, miksi PRX päätyy oikeasti käyttöön.

1978–2021: retro, joka toimii nyt

PRX:n taustalla on kiinnostava aikakausi. 1970-luvun lopulla kvartsikellot mullistivat markkinaa, ja sveitsiläiset valmistajat joutuivat miettimään, miten erotutaan, kun tarkkuus ja helppous eivät enää olleet vain yhden mekaanisten kellojen etuoikeus. Muotoilu alkoi painaa enemmän, ja integroidut rannekkeet sekä rohkeammat kuoret nousivat pinnalle. PRX:n kantaisä julkaistiin 1978 juuri tuossa ilmapiirissä.

Kun PRX tuotiin takaisin moderniin mallistoon 2021, kyse ei ollut vain vanhan kopioinnista. Mukaan tuli nykypäivän arkea palvelevia ominaisuuksia, kuten safiirilasi ja useampi koneistovaihtoehto, mikä tuo joustavuutta budjettiin. Vanha DNA näkyy siluetissa, mutta käyttötuntuma ja teknologia on tämän ajan odotusten tasolla. Nykyään moni etsii rannekellosta samalla vastapainoa kertakäyttöisyydelle, ja laadukas sveitsiläinen on myös tässä mielessä hyvä ajatus.

PRX-nimi, vesitiiveys ja arjen realismi

PRX-kirjaimet kuulostavat ensin kryptisiltä, mutta idea on käytännöllinen. Tissotin taustoitusten mukaan P (precision) ja R (robust) viittaavat tarkkuuteen ja kestävyyteen, ja X liittyy kymmeneen, eli 10 bariin. Käytännössä puhutaan 100 metrin vesitiiveydestä. Sateet, roiskeet ja käsienpesu eivät hetkauta, ja uiminenkin onnistuu tämän vesitiiveysluokan kello ranteessa.

Vesitiiveyteen liittyy silti yksi inhimillinen huomio: ominaisuus ei pysy ikuisesti samana ilman huolenpitoa. Tiivisteet vanhenevat, ja kruunua ei kannata käyttää veden alla. Jos kello on paljon vedessä, tiiveyden tarkistus silloin tällöin on fiksu tapa pitää arki huolettomana. PRX ei yritä olla erikoistyökalu, vaan kestävä yleiskello normaaliin elämään.

Koko, koneisto ja fiilis – ja mistä oma löytyy

PRX:n koossa kannattaa ajatella fiilistä, ei pelkkää numeroa. Integroitu ranneke tekee kokonaisuudesta “pitkän linjan”, joten sama halkaisija voi tuntua erilaiselta kuin perinteisellä nahkarannekkeella. 35 mm on monelle tasapainoinen ja helppo, 40 mm antaa klassisen PRX-läsnäolon, 25 mm menee korumaisempaan suuntaan ja 38 mm osuu moderniin käyttökokoon. Sovittaminen auttaa, koska rannekkeen ensimmäiset linkit vaikuttavat istuvuuteen.

Koneistovalinnassa arki ratkaisee. Kvartsi on huoleton ja tarkka, ja pariston vaihto muutaman vuoden välein pitää homman käynnissä ilman rituaaleja. Powermatic 80 taas tuo mekaanisen kellon idean ranteeseen ja tarjoaa 80 tunnin käyntivaran, joka tekee käytöstä yllättävän joustavaa. Kun PRX alkaa tuntua omalta, Pirkan Kellon valikoimasta on helppo tarkistaa, mitkä koot, taulut ja versiot ovat juuri nyt saatavilla, ja napata ranteeseen se malli, josta tulee oikeasti “se kello”.

Tutustu Pirkan Kellon laajaan Tissot PRX -kellojen valikoimaan.