Paljuvuokraus Pirkanmaalla Viihdevuokraamosta

Pirkanmaassa on jotain ihan erityistä paljuiluun: järviä ja rantoja riittää, mökkitie alkaa usein jo muutaman kymmenen minuutin ajomatkan päästä Tampereelta, ja vaikka olisit ihan vain kotipihassa, tunnelma vaihtuu yllättävän nopeasti arjesta minilomaksi. Palju on vähän kuin pikakytkin hyvään fiilikseen. Se tekee tavallisesta perjantai-illasta tapahtuman ja polttareista, synttäreistä tai mökkiviikonlopusta selvästi helpommin muistettavan.

Kun puhutaan paljon vuokraamisesta Pirkanmaalla, yksi käytännöllinen (ja yllättävän yleinen) ratkaisu on siirrettävä paljukärry: tynnyri on kiinteästi peräkärryn päällä, jolloin se on helppo viedä minne haluat. Esimerkiksi Viihdevuokraamo Lempäälässä vuokraa isoja siirrettäviä vuokrapaljuja Pirkanmaalla useille paikkakunnille, kuten Tampereelle, Kangasalle, Vesilahdelle, Nokialle, Akaaseen, Valkeakoskelle ja Ylöjärvelle.

Millainen vuokrapalju kannattaa valita?

Käytännössä valinta menee usein kahteen suuntaan:

“Me halutaan helppoutta ja varustelua”

”Me halutaan peruspalju ja oma säätö kuuluu pakettiin”

Tässä kohtaa kannattaa kurkata varustelista. Viihdevuokraamon Lempäälän vuokrapaljuissa on esimerkiksi poreet, tunnelmavalot, äänentoisto ja lämpökansi, ja isoon paljuun mahtuu kerralla noin 10–12 henkilöä.

Tuo yhdistelmä (pore + valot + musa) on juuri se, mikä tekee paljusta “ihan ok” -elämyksen sijaan kunnon illanviettopaikan.

Lisäksi paljukärryn idea on se, että kuljettaminen on suoraviivaista: paljut ovat peräkärryn päälle rakennettuja, ja niitä voi vetää henkilöautolla B-kortilla (painoluokka mainitaan sivulla noin 550 kg).

Pieni käytännön vinkki tähän väliin: tarkista aina oman auton veto- ja koukkutiedot sekä se, että pihassa/mökillä on suht tasainen paikka, johon kärryn saa järkevästi.

Nouto torstaina ja palautus maanantaina: miksi tämä on oikeasti iso etu?

Tämä on yksi niistä jutuista, joita ei tajua ennen kuin tajuaa. Jos saat paljun jo torstaina, sinun ei tarvitse perjantaina tehdä “noutoreissua” kesken työpäivän tai illan alun. Voit myös aloittaa lämmityksen rauhassa etukäteen. Viihdevuokraamo mainitsee nimenomaan, että palju voidaan luovuttaa jo torstaina ja palautus voi onnistua maanantaina ilman lisäkuluja.

Käytännössä tämä tarkoittaa: vähemmän säätöä, enemmän paljua.

Mitä vuokraan yleensä sisältyy ja mistä kannattaa varmistua?

Tämä on se kohta, jossa ihmiset usein yllättyy positiivisesti: hyvällä vuokraajalla paljon perushuolto on tehty puolestasi.

Viihdevuokraamo kertoo, että puhdistus sisältyy vuokrauksen hintaan ja paljut luovutetaan puhdistettuina ja desinfioituina, eikä vuokraajan tarvitse hoitaa siivousta käytön jälkeen. Lisäksi varusteisiin voi kuulua esimerkiksi lämpökansi, täyttö- ja tyhjennysletku, haavi roskille sekä jatkojohto, ja halutessa mukaan saa myös veden puhdistustabletin.

Paljuvuokraus talvella: mitä kannattaa oikeasti huomioida?

Talvipalju on monen mielestä se “paras palju”. Samalla siinä on muutama realiteetti, joista on hyvä puhua suoraan. Viihdevuokraamo toteaa, että talvella poreet eivät välttämättä toimi pakkasessa, eikä mitään ehdotonta pakkasrajaa poreiden toiminnalle ole.

Eli: talvella kannattaa ajatella poreita bonuksena, ei itsestäänselvyytenä. Mutta se lämmin vesi ja höyryävä tunnelma toimii joka tapauksessa.

Polttopuut: omasta takaa vai paljuvuokran mukana?

Useimmat vuokrapaljut lämpiää puilla, ja se on iso osa paljuilun tunnelmaa ja fiilistä. Mutta jos et halua metsästää puita tai huomaat viime hetkellä, että “ups, meillä on vaan pari märkää klapia”, moni vuokraaja myy puut samalla.

Viihdevuokraamo kertoo myyvänsä polttopuita vuokrauksen yhteydessä: puut ovat 90 % koivuhalkoa, ja kahden lämmityksen puut maksavat 50 € ja kolmen lämmityksen 70 €.

Tuo on monelle ihan järkevä diili, koska se poistaa yhden ison muuttujan.

Mihin tilanteisiin vuokrapalju Pirkanmaalla sopii parhaiten?

Palju on yllättävän monikäyttöinen. Tässä muutama “toimii aina” -idea:

Mökkiviikonloppu: paljun voi laittaa rantaan tai pihan paraatipaikalle ja se rytmittää koko viikonlopun.

Synttärit: porukka valuu luontevasti paikalle, ja jutut lähtee käyntiin ilman erillistä ohjelmaa.

Polttarit ja venetsialaiset: palju on se kohta, jossa kaikki ovat lopulta samaan aikaan.

Perhepäivä: kyllä, myös “paljusynttärit” on oikea juttu, ja Viihdevuokraamo mainitsee niiden olleen nuorempien suosiossa.

Pieni käytännön paljuiluetiketti joka pelastaa illan

Tämä ei ole nipotusta, vaan sitä, että kaikilla pysyy kivaa: